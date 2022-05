A Parigi si assegna la Champions: è Liverpool contro Real Madrid

Stasera, a Parigi, si assegna la Champions League: in campo Real Madrid e Liverpool, remake della finale del 2018, vinta dai blancos. Di fronte due delle dominatrici dell'ultimo decennio del calcio continentale: dal 2014 a oggi, in 7 finali su 9 è stata presente almeno una delle due.

Il Real, primatista di successi nella competizione, cerca il 14° titolo, il Liverpool invece punta l'aggancio al Milan al secondo posto nell'albo d'oro, a quota 7. A caccia di record anche Carlo Ancelotti, che vincendo la sua quarta Champions staccherebbe Bob Paisley e Zinedine Zidane e diventerebbe, in solitaria, il tecnico più titolato della competizione.

Entrambe le squadre sono al completo e in formazione tipo: 4-3-3 per il Liverpool, con Salah, Mané e uno tra Diaz, Jota e Firmino, e 4-4-2 per il Real, con Benzema-Vinicius coppia d'attacco. Fischio d'inizio alle 21.