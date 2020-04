A Piacenza il calcio è un lontano ricordo

Tra le squadre più attese dell'intero girone ecco il Piacenza di Franzini. Un girone d'andata da protagonista e qualche pareggio di troppo nel ritorno a rallentarne il passo prima del ciclone Covid che in quella zona ha picchiato dura e fa sembrare il calcio un ricordo molto lontano. L'idea di tornare in campo e finire la stagione, seppure centrale per ogni calciatore per chi vive e gioca a Piacenza e dintorni non è la prima cosa. Per una volta il calcio non è la medicina e deve proteggersi dai rischi.

Nel video l'intervista al capitano biancorosso Antonio Pergreffi.