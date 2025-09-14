A Pontedera il Rimini perde 2-1

Continua la crisi del Rimini, che a Pontedera perde per la terza volta in quattro giornate. I biancorossi cedono 2-1. La prima opportunità da segnalare è per i romagnoli che vanno alla conclusione con Capac, Vannucchi devia in angolo, poi la punizione di Longobardi è alta sopra la traversa. Nella prima mezzora il Rimini si fa vedere di più dalle parti del portiere del Pontedera senza però trovare lo spunto decisivo. I padroni di casa alleggeriscono con la botta di Ladinetti respinta con i pugni da Vitali. Nella ripresa la gara resta equilibrata fino all'ora di gioco, con una paio di occasioni nel complesso, una per parte, che non cambiano il punteggio di partenza. L'episodio che sposta l'equilibirio nasce da un calcio d'angolo. Contatto in area di rigore sul quale l'arbitro lascia proseguire. La richiesta del controllo del var produce gli effetti desiderati con il Pontedera che beneficia del calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ladinetti che non sbaglia. La partita prende la via del Pontedera quando il raddoppio di Pablo Vitali sempre chiuderla virtualmente. Nel recupero il Rimini ha la forza di accorciare con il gran gol di Bellodi da dentro l'area di rigore. L'extra recupero non basta al Rimini per raggiungere il pari, vince il Pontedera per 2-1.







