A porte chiuse si gioca Valencia-Atalanta.

Stasera in campo in Spagna a porte chiuse Valencia-Atalanta, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "C'è preoccupazione" ma speriamo di scrivere una nuova pagina della storia, afferma Gasperini. Orobici forti del 4-1 dell'andata. Oggi in Figc consiglio straordinario sull'emergenza coronavirus, col nuovo decreto che ha fermato tutto lo sport compreso il campionato di calcio.



