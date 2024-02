SERIE C A Recanati il Pontedera vince il Festival del gol (4-5)

Sul flipper di Recanati succede un po' di tutto e il jackpot, ma la palla del jackpot esce al Pontedera che torna così a vincere, mentre i padroni di casa sono ufficialmente in crisi. Avvio promettente dei marchigiani, la girata di Carpani apre il festival del gol. Un vantaggio che dura poco più di 5 minuti, tempo per Lombardi di far correre Del Pupo tra Veltri e Shiba. La conclusione è vincente. Cominciano i 10 minuti di tilt completo per la Recanatese. Palla al centro e ci risiamo, la mette Angori, ci arriva ancora Del Pupo e comunque Meli molto male. Il Pontedera pare quasi fare allenamento, Lombardi, sponda di Ganz e inserimento di Perretta. Adesso è 3-1. E non è tutto, perché l'infuocatissimo Del Pupo va per la tripla personale e quarto di squadra quando di destro supera ancora il frastornato Meli. Il Pontedera stacca un attimo e riappaiono i padroni di casa: ancora Carpani si mette in moto da solo e trova la deviazione di Espeche a tagliar fuori Ciocci. Ripresa e quasi Recanati torna dentro la partita. Lo fa con Raimo che probabilmente sbaglia il cross, ma contestualmente pesca Ciocci altrove. Impossibile capirci qualcosa, il frullatore è sempre acceso: Ganz per Benedetti, poi Ianesi e il tocco di Raimo stavolta fa malissimo al suo di portiere. Il 3-5 non è garanzia di tranquillità: giocatona di Ahmethaj che salta Espeche e fa il gol della speranza. La rovina ai rovinati arriva sul calcio a due: nell'ordine barriera, barriera, traversa. Con nove gol e un palo manca giusto un rosso: seppur fiscale lo rimedia Ferretti che non frena a sufficienza a contatto con Ciocci.

