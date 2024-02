A Rimini arriva il Cesena, Neri verso l'esaurito

Qualche biglietto ancora si trova, ma pochi. E domani sera sarà tutto esaurito il Romeo Neri, affollato di 6000 tifosi abbondanti o comunque quanti ne possa contenere.

È il derby di Romagna che torna un girone dopo e con valori e classifiche ben delineate. Il Cesena in fuga verso la B, il Rimini in corsa per un posto nella post season e comunque prove di forza e classifica a confronto a parte i derby si giocano per vincere e basta. E non hanno pronostico e non hanno spazio per i calcoli. Li potrebbe fare il Rimini che è impegnato nelle fasi finali della Coppa Italia, li potrebbe fare il Cesena che in fondo deve pensare a non farsi rimontare e basta.

E invece si gioca e si giocherà a tutta. Anche con un po' di pretattica e con quel 5-2 dell'andata che sponda Rimini non pensano sufficientemente lavato dal successo in Coppa. Troise recupera Morra e Pietrangeli, Toscano che la vedrà dalla tribuna perché squalificato accanto a Varone e Silvestri pure squalificati, non potrà contare sugli acciaccati Kargbo e De Rose buoni al massimo per la panchina. Con la gestione Troise il Neri è diventato fabbrica di punti per un Rimini sconfitto a domicilio solo dal Gubbio.

Il Cesena dal canto suo non perde dalla prima giornata quando fu sconfitto ad Olbia. Zona Neri blindata per evitare che eventuali idee poco sane di qualcuno possano rovinare lo spettacolo di tutti.