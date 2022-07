MERCATO A Rimini inaugurato ufficialmente il mercato estivo

A Rimini inaugurato ufficialmente il mercato estivo.

Il Calciomercato è ufficialmente iniziato. Rimini, per il terzo anno di fila, ha ospitato l'evento inaugurale del Calciomercato, organizzato da Master Group Sport e ADiSe, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. La serata ha aperto la sessione estiva, evento patrocinato da FIGC, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro. L'appuntamento, patrocinato anche dal Comune di Rimini, rientra nel cartellone degli eventi sportivi.

Nel Grand Hotel di Rimini è stato affrontato un viaggio a ritroso nella memoria a 40 anni dal successo azzurro al Mondiale 1982, con ospiti d'eccezione come Rosella Sensi, Beppe Bergomi, Arrigo Sacchi, Frederic Massara e Federica Cappelletti Rossi, moglie di Paolo Rossi. Tanti gli aneddoti raccontati dagli ospiti che hanno ripercorso i momenti di quella estate magica che ha cambiato il panorama mondiale. A chiusura del talk show, il saluto del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Anche quest'anno dal cuore della riviera, da un luogo dal fascino ineguagliabile come il Grand Hotel di Rimini, riparte la grande stagione del calcio italiano. Ed è per noi un motivo di soddisfazione ospitare l'evento di apertura del calciomercato che vede ancora una volta riuniti tanti protagonisti del calcio italiano.

Ad arricchire la serata l'inaugurazione della Mostra Azzurra-La Grande Storia della Nazionale, promossa dalla Regione, in collaborazione con Fondazione Museo del Calcio di Coverciano e patrocinata dal Comune di Rimini. Intervenuto alla serata anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. La mostra, realizzata e coordinata da Master Group Sport, ripercorre i momenti salienti della storia della Nazionale con un allestimento dedicato alla storica vittoria azzurra del Mondiale '82. Dalle maglie storiche alle pipe di Bearzot e Pertini: un percorso emozionale fatto di ricordi, cimeli e simboli di uno dei momenti più iconici della storia del calcio italiano e dell'Italia. La mostra, ospitata all'interno del Grand Hotel Rimini, è aperta al pubblico, con ingresso gratuito, a partire dal 1° e fino all'8 luglio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: