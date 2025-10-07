TV LIVE ·
A Rimini piove sul bagnato: arriva un altro punto di penalizzazione

7 ott 2025
Dopo il nuovo deferimento, per il Rimini F.C. arriva anche una nuova penalizzazione in classifica. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la società con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per le violazioni di natura amministrativa legate al ritardo nel versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2025.

Così salgono a 12 i punti di penalità inflitti alla formazione romagnola, che scivola da -4 a -5 in classifica stabile all'ultimo posto del girone B di Serie C.




