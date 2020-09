A Rimini si è aperto ufficialmente il calciomercato

Il calciomercato ha ufficialmente aperto per chiudersi il 5 ottobre. Sede dell’inaugurazione di questa sessione estiva/autunnale il Grand Hotel di Rimini. Tanti gli ospiti intervenuti, nutrita la rappresentanza dell’Inter con Bebbe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Presente alla serata di gala anche il Direttore Sportivo del Bologna Walter Sabatini, il Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, l’ex DS di Milan e Barcellona Ariedo Braida il quale non pensa ad una partenza di Messi e identifica in Lautaro Martinez un ottimo profilo per il Barcellona. Passerella riminese anche per l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. Tra gli ospiti anche il CT della Nazionale di ciclismo italiana Davide Cassani. Prima del talk show presentata la mostra “Colpi da Maestro 70 anni di storia del calciomercato” a cura del giornalista Matteo Marani. Nutrita anche la rappresenta nza di professionisti del settore sammarinesi come Claudio Peverani, Alfio Pelliccioni e il giovane Stefano Valentini. La serata è stata allietata dalla cantante sammarinese Valentina Monetta.

Lorenzo Giardi