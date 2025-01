SPORT E SOLIDARIETÀ A Rimini "Uniti per Gianluca Vialli" L'appuntamento è per sabato 18 gennaio alla Cineteca Comunale.

A Rimini "Uniti per Gianluca Vialli".

Sarà un'intera giornata dedicata a Gianluca Vialli. L'appuntamento è per sabato 18 gennaio dalle ore 16 alla Cineteca di Rimini per ricordare l'attaccante della Sampdoria e della Juventus. Un'occasione per sostenere "Oltre la Ricerca ODV", associazione per sensibilizzare e migliorare il percorso di diagnosi e trattamento del tumore al pancreas attraversa una raccolta fondi su trustmeup.

Ex compagni di squadra del primo storico scudetto della Sampdoria, dell’ultima Coppa Campioni vinta dalla Juventus o della Nazionale Azzurra, campioni di altre discipline sportive, società professionistiche e dilettantistiche di calcio e basket provenienti da diverse regioni e dal territorio:

Un evento organizzato dall’associazione “We Play” in collaborazione con Mario Fucili, con il sostegno de Le Befane Shopping Centre e il patrocinio del Comune di Rimini, che si articolerà in quattro momenti che si propongono di celebrare uno dei più grandi personaggi della storia del calcio italiano e mettere in campo grazie alla spinta di tanti volti noti dello sport tricolore azioni concrete per aiutare la medicina e in particolare la ricerca oncologica. Presente anche la Nazionale Italiana Non Profit, ente che unisce sport e beneficenza attraverso la testimonianza di campioni dello sport e del sociale.

Nella mattinata di sabato una delegazione di ex compagni dei tempi blucerchiati e bianconeri farà visita all’ospedale Infermi di Rimini. Dove ad attenderla e ad accompagnarla nei vari reparti troverà la direttrice sanitaria del presidio ospedaliero di Rimini Francesca Raggi.

Nel pomeriggio sarà invece la Cineteca Comunale di via Gambalunga a ospitare il momento clou, l’omaggio a Gianluca Vialli di diversi ex compagni, sportivi e società. Entrerà quindi in campo lo Juventus Club Rimini, che organizza un “Aperitivo con i campioni”, poi in serata la cena.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: