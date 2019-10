A rischio il "Clasico" tra Barcellona e Real Madrid

Proseguono le proteste a Barcellona dopo la dura sentenza del Tribunale supremo spagnolo contro i 12 leader del movimento catalano indipendentista. Gli scontri che durano ormai da due giorni, preoccupano il calcio spagnolo, soprattutto in vista del "Clasico" tra il Barcellona e il Real Madrid in programma al Camp Nou il prossimo 26 ottobre, giorno in cui in città è prevista una grande manifestazione per protestare contro le sentenze che hanno condannato i leader separatisti. Così la Liga avrebbe chiesto alla Federcalcio spagnola un'inversione di campo, decisione non gradita alle due società.