ECCELLENZA A San Marino c'è una squadra che vince Sei vittorie su altrettante partite 9 gol fatti e solo uno subito. Il Victor è un rullo compressore

C'è anche l'investitura del tecnico avversario. "Questo Victor - ha detto Galletti - è la squadra più forte che abbia mai visto". Non capita spesso di sentire dichiarazioni così palesi. Sia chiaro, ancora Cassani e soci non hanno conquistato nulla, e la strada, loro per primi lo sanno, è ancora molto lunga. Quello che però colpisce, al di là delle vittorie, e il modo in cui arrivano. Il Victor conosce i propri valori, ma non snobba mai nessuno. I biancoazzurri affrontano tutte le partite nello stesso modo sia contro avversari di rango, vedi Russi e Savignanese, sia contro quelli meno accreditati. Questa la forza di un gruppo che detta legge fin dalle prime battute, fa possesso, staziona quasi sempre nella trequarti avversaria, e costruisce passando dalla catena di destra, a quella di sinistra, con la stessa naturalezza. Cassani ha anche tante soluzioni. Quando ti puoi permettere di tenere in panchina gente capace di spaccare la partita come Kamara e Dioh devastanti contro il Bentivoglio, significa che il tecnico è capace anche di tenere tutti sulla corda nel modo giusto. Bene, bravi, bis, c'è un San Marino nel calcio che vince, è il Victor dei sammarinesi Della Balda e Bollini. Loro stessi sanno che arriveranno anche momenti più difficili e da gestire, ma per il momento l'unico modo per pensare D è quello di cavalcare l'onda anomala: 6 su 6 neanche nelle migliori e più rosee previsioni era pensabile. Restare uniti, compatti e mantenere questi presupposti, la ricetta per continuare a rullare e mantenere la rotta.

