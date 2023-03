PREMIO BEARZOT A Spalletti il Premio Bearzot

Il premio intitolato alla memoria di Enzo Bearzot è stato conferito per la stagione in corso a Luciano Spalletti. La consegna nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino e l'allenatore toscano del Napoli ha colto l'occasione per un omaggio alla bellezza della città.

