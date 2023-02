PREMIO SCUDETTO A Stefano Pioli la Panchina d'Oro 2022 Il tecnico del Milan campione d'Italia stravince con 33 voti su 46. Panchina d'Argento a Fabio Pecchia, per la C premiato Silvio Baldini.

A Stefano Pioli la Panchina d'Oro 2022.

Una vita da mediano delle panchine, anni di fatica e botte e casomai vinci lo scudetto e, di conseguenza, la Panchina d'Oro. Stefano Pioli è il miglior allenatore della Serie A 2022, conquistata col suo Milan 11 stagioni dopo l'ultimo trionfo rossonero. Stagioni che, per una tifoseria abituata al meglio, sono state quasi tutte tremendamente dolorose, almeno fino all'arrivo di Pioli nell'ottobre '19. Un allenatore che in 9 campionati di A mai aveva lottato al vertice, eppure capace di guidare la rinascita rossonera: il cambio di marcia dopo lo stop per covid, poi un 2° posto dietro l'Inter e infine l'apoteosi, la cavalcata trionfale culminata a Reggio Emilia col successo sul Sassuolo, valso lo scudetto. La grande rivalsa per Pioli, ieri da mezza classifica o al massimo traghettatore e oggi premiato a furor di colleghi, con 33 voti su 46.

Sempre nel calcio maschile, la Panchina d'Argento per la B va a Fabio Pecchia, che ha riportato la Cremonese in una massima serie attesa dal '96, mentre la Panchina d'Oro per la C va a Silvio Baldini, che a tre anni dal fallimento ha guidato il Palermo in B. Entrambi hanno vinto di un voto, rispettivamente su Marco Baroni del Lecce e Ivan Javorcic del Sudtirol. Nel femminile Panchina d'oro a Joseph Montemurro, tecnico della Juve campione d'Italia, e d'argento a Sebastian de La Fuente, del Como. Nel futsal vincono Fulvio Colini del Pesaro, per gli uomini, e Massimiliano Neri del Città di Falconara, per le donne.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: