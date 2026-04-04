ECCELLENZA A un Pietracuta sprecone basta un rigore contro il Mesola I rossoblù cestinano diverse occasioni, soprattutto con Lazzari. Bernardi, dal dischetto, regala l'1-0 e la quasi certezza dei playout

Un calcio di rigore nel recupero del primo tempo premia il Pietracuta, al quarto risultato utile di file e vincente per 1-0 su un Mesola, già retrocesso, che è veramente poca cosa per la categoria. Meglio i rossoblù, che però sono tanto, troppo imprecisi sotto porta e faticano più del dovuto. Cinque minuti e il Pietracuta reclama il primo di quattro rigori, tre dei quali non fischiati. Poi c'è una bella transizione guidata da Zannoni, con cross al bacio di Bernardi e lo stesso Zannoni a chiudere l'azione senza successo.

A metà frazione ecco la seconda protesta dei locali, quando Mani chiede un tocco di braccio su un cross da sinistra. Quattro minuti dopo, sull'altro lato dell'area ad andare giù è Giocondi, scontrandosi con un avversario: anche in questo caso, nessun fischio. C'è però anche il Mesola, che alla mezzora si fa vedere con una staffilata di Neffati dal vertice destro dell'area e la palla che sfiora il palo lontano. Nella metà campo opposta, Zannoni spreca un'altra occasione di testa sulla punizione al bacio di Mani.

Scampato un nuovo pericolo, con la conclusione fuori bersaglio di Lucci, il Pietracuta passa. Ingenuità di Guariento, che protegge male l'uscita di Calderoni sul lungo lancio di Lazzari, e il portiere stende Zannoni. Stavolta il rigore è netto: dal dischetto, Bernardi non sbaglia.

Nella ripresa continua l'onnipotenza di Giocondi sulla fascia destra, che si concretizza prima in un dribbling a rientrare e tiro tra le braccia del portiere e poi in un cross d'esterno per Lazzari, schiacciato troppo centralmente dal numero 10. Chiede un rigore anche il Mesola, con Maistrello al 61', senza ottenerlo, poi si rivede Neffati con una bordata fuori dal limite. Al 22', altro errore sotto misura di Lazzari, stavolta su cross di Bernardi, mentre poi Neffati ci prova addirittura dai 35 metri, su punizione, e quasi beffa Amici.

Nel finale succede poco altro, ma c'è spazio per un'espulsione, quella di Spano, che protesta per un fallo non fischiato con una lunghissima sceneggiata, inseguendo avversari e arbitro, scarpino in mano, e alla fine viene cacciato per doppia ammonizione. Finisce così 1-0 per il Pietracuta, che è ormai quasi certo dei playout.

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