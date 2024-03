SERIE C Accorcio Torres, Juve NG a valanga, pari tra Pontedera e Lucchese I sardi si portano a -9 dal Cesena vincendo 2-0 sul campo della SPAL. Crisi Olbia: la Juventus Next Gen ne segna 4 in poco più di un tempo. Pirotecnico 2-2 nel derby toscano tra Pontedera e Lucchese.

La Torres approfitta del ko del Cesena a Carrara e rosicchia 3 punti, portandosi a -9. Eppure nel primo tempo ci pensa Zaccagno ad evitare il vantaggio SPAL con un intervento miracoloso sulla volèe di Rao. L'1-0 rossoblu quasi all'ora di gioco: Fischnaller raccoglie la sfera in uscita e non ci pensa due volte. Stop di petto e palombella dal limite che scavalca Galeotti e si insacca. Ci vuole la magia del 20 per stappare il match. La SPAL continua a provarci ma la Torres chiude i giochi ai -15: Galeotti respinge corto il destro da fuori di Scotto, sulla ribattuta si avventa Zecca che fa 2-0 per il quinto successo in fila degli uomini di Greco, che hanno ormai superato il momento di sbandamento.

E' crisi nera, invece, per l'altra sarda: l'Olbia cade 0-4 a domicilio con la Juventus Next Gen. Pronti-via e i bianconeri la sbloccano al 3': fuga di Sekulov a sinistra e palla dentro per Guerra che non sbaglia e mette il match subito in discesa. Raddoppio a distanza di un paio di minuti, ed è un'autentica perla quella di Hasa che va di controbalzo e la infila sotto l'incrocio dal limite. Il festival dei gol belli prosegue: aggancio e splendido destro di Sekulov, Rinaldi è immobile e non può farci assolutamente nulla. Ad inizio ripresa il poker: Guerra serve Cerri e c'è gloria anche per il 9 della Next Gen, che conferma il piazzamento play-off. Se finisse oggi il campionato l'Olbia, a -10 dalla SPAL, sarebbe retrocessa direttamente senza passare dai play-out.

Tanto spettacolo ma nulla di fatto nel derby toscano tra Pontedera e Lucchese: gli ospiti passano in chiusura di frazione con Rizzo Pinna che si gira in un fazzoletto e batte Vivoli. Nella ripresa rimonta granata nel giro di 120 secondi: prima Pretato fa 1-1 da posizione defilata – primo gol tra i professionisti – poi Delpupo è tutto solo sul secondo palo dopo il cross di Perretta e il Pontedera va avanti. Neanche il tempo di esultare però che Rizzo Pinna – ancora lui – realizza il definitivo 2-2.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: