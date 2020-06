Accordo Bologna - Fincantieri per il restyling Dall'Ara

Il Bologna ha raggiunto un accordo con Fincantieri per la realizzazione del restyling dello stadio. Lo ha annunciato la società. La partnership è con Fincantieri Infrastructure, controllata del Gruppo Fincantieri, "per la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dello stadio Renato Dall'Ara". Era questo l'anello mancante che il Bologna attendeva per poi portare le carte in Comune, partner dell'operazione, per presentare gli atti necessari per dare il via all'iter.



