Accordo Lega – AIC: allenamenti sospesi fino al 3 aprile

Il Presidente Francesco Ghirelli, il Segretario Generale Paolucci per la Lega Pro. Il Presidente Damiano Tommasi, il vice Calcagno e il Direttore Generale Grazioli per l'Aic hanno deciso di posticipare la data della ripresa degli allenamenti inizialmente prevista per il 20 marzo al 3 aprile. Preso atto – si legge nel comunicato ufficiale - delle disposizioni e raccomandazioni delle Autorità e della Federazione Medico Sportiva Italiana, che individuano nei giorni a venire il periodo del possibile “picco massimo” dei contagi da Coronavirus Covid-19, Lega Pro ed AIC hanno ritenuto doveroso e prudente per la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori dei club, posticipare alla data del 3 aprile il termine fino al quale dovrà essere osservata la sosta delle attività, rimanendo invariate le prescrizioni che i tesserati dovranno osservare. Evitare gli spostamenti, e rimanere nelle proprie abitazioni.