SERIE C Acori: "Il Cesena ha tutto per tornare in B. Ritengo Gaburro un ottimo allenatore per il Rimini" Alla presentazione del libro di jeda anche l'ex tecnico biancorosso Leo Acori

Acori: "La serie C non ha fatto una gran figura con l'ennesimo slittamento di calendario e inizio stagione. Vedo il Cesena favorito sta facendo una grande squadra ed ha tutto per puntare alla B . Anche il Rimini sta allestendo una buona squadra e Gaburro è davvero un ottimo allenatore. Io - conclude Acori - non ho ancora trovato squadra ma voglio tornare ad allenare presto. Mi sento prontissimo ed ho ancora più esperienza".

