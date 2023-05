Acori: "Sono in fremente attesa di una chiamata. Credo di aver dimostrato di saper fare l'allenatore"

Nel video l'intervista a Leo Acori

E' un Leonardo Acori in ottima forma quello che si è presentato negli studi di Cpiace. L'ex tecnico del Rimini auspica di rientrare presto in panchina. Acori non allena dalla stagione 2018-2019 quando tornò per la terza volta a Rimini. Acori, 68 anni, dichiara di aver ancora molto da dare al calcio e spera in una chiamata a breve, di qualche società che creda in lui. Il tecnico si dichiara dispiaciuto della retrocessione dell'Imolese. Il Rimini -dice- avrebbe dovuto affrontare il Gubbio, invece con l'estromissione del Siena a causa della penalizzazione, se la vedrà con il Pontedera, e non sarà per nulla semplice vincere in toscana.