SERIE C Acori: "Sono in fremente attesa di una chiamata. Credo di aver dimostrato di saper fare l'allenatore" L'ex tecnico di Rimini, ieri ospite di CpIace, si dichiara dispiaciuto della retrocessione dell'Imolese, parla di Pontedera come avversario molto complicato per il Rimini e chiude con l'auspicio di tornare presto ad allenare

E' un Leonardo Acori in ottima forma quello che si è presentato negli studi di Cpiace. L'ex tecnico del Rimini auspica di rientrare presto in panchina. Acori non allena dalla stagione 2018-2019 quando tornò per la terza volta a Rimini. Acori, 68 anni, dichiara di aver ancora molto da dare al calcio e spera in una chiamata a breve, di qualche società che creda in lui. Il tecnico si dichiara dispiaciuto della retrocessione dell'Imolese. Il Rimini -dice- avrebbe dovuto affrontare il Gubbio, invece con l'estromissione del Siena a causa della penalizzazione, se la vedrà con il Pontedera, e non sarà per nulla semplice vincere in toscana.

