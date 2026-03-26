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Addio a Beppe Savoldi, il bomber “mister due miliardi” aveva 79 anni

Protagonista negli anni ’70 con Bologna e Napoli, segnò oltre 200 gol e fu simbolo di un’epoca del calcio italiano

26 mar 2026
Addio a Beppe Savoldi, il bomber “mister due miliardi” aveva 79 anni

Il calcio italiano piange la scomparsa di Beppe Savoldi, morto a 79 anni dopo una lunga malattia. A darne notizia è stato il figlio Gianluca con un messaggio sui social: “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe”, ricordandone i valori e l’amore per la famiglia.

Nato a Gorlago nel 1947, Savoldi è stato uno degli attaccanti più prolifici degli anni ’70. Cresciuto nell’Atalanta, si affermò con il Bologna, con cui vinse due Coppe Italia, prima del trasferimento record al Napoli nel 1975 che gli valse il soprannome di “mister due miliardi”. In azzurro segnò 77 gol, contribuendo alla crescita del club.

In Serie A ha collezionato oltre 400 presenze e 168 reti, entrando tra i migliori marcatori di sempre. Dopo il ritiro intraprese la carriera da allenatore




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