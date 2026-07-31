LUTTO Addio a Franco Baresi, il cordoglio del Milan: "La nostra Storia è in lacrime"

Addio a Franco Baresi, il cordoglio del Milan: "La nostra Storia è in lacrime".

"Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club". Così il Milan ricorda Franco Baresi, scomparso oggi dopo una dura malattia. In un post la società scrive che "La Storia del Milan è in lacrime" e esprime le proprie condoglianze "alla famiglia tutta di Franco Baresi" a nome di tutti i tifosi.





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