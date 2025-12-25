PREMIER LEAGUE Addio a John Robertson, col Nottingham Forest vinse due coppe dei Campioni Il centrocampista scozzese diventò leggenda nel club britannico, fino a meritarsi l'appellativo di ‘Picasso del calcio’

Lutto nel calcio britannico per la morte di John Robertson, storico centrocampista scozzese e simbolo del leggendario Nottingham Forest degli anni d’oro. Fu tra i grandi protagonisti della squadra inglese che, sotto la guida di Brian Clough, conquistò per due stagioni consecutive la Coppa dei Campioni nel 1979 e nel 1980, scrivendo una delle favole più straordinarie della storia del calcio europeo.



A dare l’annuncio è stato lo stesso club, oggi in Premier League, che ha voluto ricordarlo come un uomo dal “talento ineguagliabile, dall’umiltà profonda e dalla devozione incrollabile al Nottingham Forest”.

Nato nel 1953, Robertson è considerato una vera leggenda dai tifosi: in un recente sondaggio è stato votato come il giocatore più iconico e amato nella storia del club. Con lui in campo, il Forest visse il suo periodo più glorioso tra il 1978 e il 1980, conquistando campionato inglese, Charity Shield, Coppa di Lega, Coppa dei Campioni e anche la Supercoppa UEFA. Brian Clough lo definì poeticamente “il Picasso del calcio”, per la straordinaria precisione dei suoi assist e la capacità di trasformare ogni passaggio in un’opera d’arte.





