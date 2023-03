Addio a Just Fontaine, il miglior capocannoniere di sempre al Mondiale

È morto all'età di 89 anni Just Fontaine. L'attaccante della nazionale francese protagonista dei mondiali in Svezia del 1958 con 13 reti in 6 partite, che rappresenta ancora oggi il record in una singola edizione dei mondiali. Un primato ancora imbattuto. Nella finale per il terzo posto, la Francia superò la Germania Ovest per 6-3 con ben quattro reti siglate proprio da Fontaine. Dopo aver segnato in tutte e sei le gare giocate al mondiale, l'attaccante francese proseguì la striscia positiva anche nelle due successive partite giocate. Con la maglia della Nazionale segnò 30 gol. Fu costretto al ritiro a soli 29 anni a causa di un grave infortunio.

Come allenatore guidò il PSG, il Tolosa e la nazionale del Marocco. Allenò anche la Francia, ma in occasione di sole due amichevoli.