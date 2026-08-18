IPPICA Addio a Varenne: è morto a 31 anni il più forte trottatore di sempre

Addio a Varenne: è morto a 31 anni il più forte trottatore di sempre.

Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, è morto all'età di 31 anni. Il cavallo che ha fatto sognare a lungo gli amanti italiani dell'ippica ha subito un infarto fatale nella notte tre il 17 e il 18 agosto, si legge sul canale ufficiale a lui dedicato. "Con immenso dolore diamo la notizia della morte del Capitano", scrivono i membri dello staffi, che si dicono "distrutti di fronte a questa notizia".

Nato a Copparo, in provincia di Ferrara, il 19 maggio 1995, Varenne è stato condotto per tutta la carriera da Giampaolo Minnucci, eccezion fatta per la gara d'esordio - nel 1998 - e per due gare nel 2002 quando il romano era appiedato. Delle 73 corse disputate, il cavallo italiano ne ha vinte ben 62, le più importanti delle quali a Roma, Milano, Parigi, Napoli, Stoccolma e New York. Dopo il ritiro, avvenuto nel 2002, diventò uno stallone da riproduzione e al momento della morte si trovava in un allevamento a Eboli.

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