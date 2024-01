LUTTO Addio Beckenbauer Muore a 78 anni un mito del calcio tedesco. Franz Beckenbauer era malato da tempo.

Addio Beckenbauer.

La morte risalirebbe a ieri, solo oggi la famiglia lo ha reso noto all'agenzia di stampa tedesca. Morto Kaiser Franz. Beckenbauer era nato a Monaco di Baviera l'11 settembre 1945. In carriera ha vinto 5 scudetti con il Bayern Monaco, con lo stesso club 4 Coppe di Germania, 3 Coppe dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa Intercontinentale. Con la Nazionale tedesca è stato campione d'Europa in Belgio 1972 e del Mondo in Germania nel 1974. Ha vinto due volte il pallone d'oro: 1972 e 1976. Nel 2010 è stato inserito tra "Le Leggende del Calcio del Golden Foot". Franz Beckenbauer è stato uno dei più grandi difensori di tutti i tempi. Campione del Mondo anche come Commissario Tecnico della Germania ad Italia 90, come allenatore ha vinto un campionato con il Bayern Monaco nel 1993-1994, e una Coppa Uefa sempre con il Bayern nel 1995-1996.

