Addio "Pablito"

Basterebbe dire Spagna '82 e rivivere la storia di quel mondiale per ricordare Paolo Rossi. Una storia dentro la storia che come quel mondiale nasce male per finire gloria. Per tutti è stato Pablito. Poco importata se quel soprannome, in fondo era nato 4 anni prima in Argentina, ma l'eroe di Spagna '82 era stato lui. Il calciatore capace di regalare un sogno all'Italia, dopo quei mondiali solo in bianconero diventati finalmente anche a colori, con l'azzurro del 1982. 6 gol, che hanno consegnato Paolo Rossi all'eternità. L'eroe gentile capace di affondare con tre gol il Brasile di Zico e Falcao, facendo di una partita un'opera d'arte, da tramandare come la tragedia del Sarriá.





Nel giorno in cui il mondo scopriva Paolo Rossi e il Brasile veniva eliminato. E sì il mondiale. Perché la gloria nel calcio passa per gol e vittorie. Argentina, Brasile e Germania. Nel mondiale perfetto nel quale l'Italia batte tutti e tutto, Paolo Rossi segna una tripletta a Zico e compagni, doppietta alla Polonia di Boniek, la rete del vantaggio alla Germania. Basterebbe questo per fare di Paolo Rossi grande tra i grandi, insieme a Pallone d'Oro, coppe e scudetti vinti con la Juventus. Paolo Rossi è stato l'immagine di quel mondiale, un eroe arrivato in Spagna da dubbi e polemiche che un sapiente e paziente Enzo Bearzot ha saputo aspettare per poi restituire trasformato. Il Vecio che è stato faro nel momento più buio della sua carriera segnata dalla squalifica per lo scandalo scommesse, che ha salvato l'uomo e per riconsegnare il calciatore, diventato eroe per un mondiale, per sempre, anche se alla fine, fino alla fine, Paolo Rossi è sempre stato un "ragazzo come noi".