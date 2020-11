Anche la nostra trasmissione dedicata al campionato di Serie C non può non dedicare un ricordo a Diego Armando Maradona il campione argentino scomparso in settimana. In studio oltre l'opinionista Massimo Boccucci, l'ex centrocampista del Rimini, Adrian Ricchiuti, (nato anche lui a Lanús come il Pibe de Oro) e collegato via Skype Fernando De Napoli centrocampista del "Napoli di Maradona". A tirare i fili Lorenzo Giardi che vi aspetta domani sera in diretta alle 21.00