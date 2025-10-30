COPPA ITALIA SERIE C Agli ottavi Vicenza, Giugliano, Cerignola, Potenza e Sorrento Questi i risultati delle altre partite del 2° turno di Coppa Italia di Serie C: Vicenza-Pro Vercelli 0-1, Giugliano-Benevento 2-0, Audace Cerignola-Casarano 2-1, Monopoli-Potenza 2-4 dcr, Sorrento-Trapani 5-4 dcr.

La Pro Vercelli espugna uno stadio storico del calcio italiano come il “Menti” di Vicenza e staccano il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. A decidere la sfida il gol di Carosso a inizio ripresa, che si inserisce con i tempi giusti e batte Massolo per l'1-0 che reggerà fino al 90'. Per la Pro – 7 volte campione d'Italia – ora la sfida all'Atalanta Under 23.

Eziolino Capuano, invece, porta il Giugliano al turno successivo grazie alla vittoria nel derby campano contro il Benevento. Autentico protagonista di serata è l'attaccante gialloblu Balde che prima fulmina Russo con una gran botta dopo l'azione di sfondamento del compagno, poi scatta sul filo del fuorigioco, supera il portiere in uscita e deposita in rete il definitivo 2-0 che porterà il Giugliano ad affrontare la Ternana.

Avanti anche l'Audace Cerignola: dopo 4 ko consecutivi in campionato, i gialloblu ritrovano serenità in Coppa superando il Casarano. Decisivo l'uno-due in chiusura di prima frazione, con l'incornata di Gambale e il gol di Ruggiero che indirizzerà il match. Anche perché il Casarano accorcia le distanze troppo tardi, in pieno recupero con Zanaboni. L'Audace Cerignola vince 2-1 ed ora se la vedrà con il Potenza, a cui servono i calci di rigore per avere la meglio del Monopoli. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, decisivi gli errori di Battocchio e Scipioni per i biancoverdi. I giocatori del Potenza sono infallibili e dopo il centro di Maisto possono festeggiare.

Tutta di rigore, poi, la partita tra Sorrento e Trapani: avanti i siciliani nel primo tempo con il penalty trasformato da Vazquez, pari dei campani con Sabbatini più lesto di tutti ad arrivare sulla ribattuta dopo la respinta di Galeotti su Shaw. Alla lotteria dei rigori il Sorrento sbaglia per primo, ma il Trapani ne sbaglia due di fila – l'ultimo è quello di Canotto – e i rossoneri sfideranno il Crotone per un posto nei quarti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: