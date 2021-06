SERIE D Aglianese-Rimini 2-0: biancorossi fuori dai play-off

Aglianese-Rimini 2-0: biancorossi fuori dai play-off.

Termina in semifinale play-off la stagione del Rimini. Gli uomini di Mastronicola vengono sconfitti per 2-0 dall'Aglianese con i neroverdi che passano con un gol per tempo: Federico Russo segna al 14', Erik Ballardini raddoppia al 48'.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: