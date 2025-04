SERIE C Agliardi e il segreto del Rimini: "Lavoro, serietà e appetito"

La conquista della Coppa Italia è motivo d'orgoglio, ma non punto d'arrivo. Il Rimini ha dimostrato qualità, compattezza e grazie appunto alla Coppa potrà giocare i play-off dalla fase nazionale, un vantaggio sul quale investire:

"Bisogna approfittarne per portare tutti a condizione e cercare di affrontare la settimana che viene di stacco, aspettando comunque i play-off dei gironi in modo da poter sfruttare meglio per arrivare con le gambe piene e la testa sgombra perché comunque dobbiamo fare bella figura".

Così Federico Agliardi, portiere di lungo corso, oggi preparatore dei numeri 1 del Rimini tutti di grande valore dalla garanzia Colombi alla sorpresa Vitali:

"Aggiungerei anche Luca Ferretti, il ragazzo che sta ricoprendo il ruolo di terzo portiere. Sono tre ragazzi veramente in gamba, molto applicati, molto maturi. Chiaramente Simone ha anche un'esperienza diversa, Leo invece è stata una piacevolissima sorpresa. Non è mai facile, parlo anche per esperienza personale, farsi trovare pronti".

Il resto è attesa di quello che sarà, magari da conquistare un match alla volta con solidità e pazienza, proprio come in Coppa:

"Bisogna dare merito ai ragazzi perché hanno fatto veramente un cammino strepitoso. Ci hanno creduto sin dall'inizio, il mister ha fatto un grandissimo lavoro anche perché le prime due partite sono comunque servite per conoscersi e abbiamo affrontato subito con il piglio giusto in inizio stagione. E poi cammin facendo ci è venuto appetito e abbiamo comunque avuto modo anche di confrontarci con altre scuole del girone e lì poi ci ha dato possibilità anche di ruotare più uomini e la gestione è stata veramente ottima".

