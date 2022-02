SERIE C Agostini: “Progetto nuovo Manuzzi, e Cesena pronto a tornare in serie A” Il “Condor” Massimo Agostini a ruota libera su passato, presente e futuro e gli amici di Murata

E' stato il collante tra Cesena e Stati Uniti. L'uomo che ha portato in Romagna gli americani Robert Lewis e John Aiello. Massimo “Condor” Agostini è oggi, se fosse possibile, ancora più cesenate di prima, considerando le responsabilità che si è assunto come dirigente e tifoso della squadra per la quale è stato un perno. Gli americani non sono venuti a Cesena in villeggiatura. Hanno capito le enormi possibilità che offre questa piazza così calorosa e le vogliono sfruttare. Il progetto è chiaro e semplice: ristrutturazione dello stadio, squadra il prima possibile in B, per poi puntare a tornare in serie A. Agostini non dimentica il suo passato ed è orgoglioso di parlare ancora della maglia del Murata che lui ha vestito dopo la brillante carriera in serie A.

Nel video le sue dichiarazioni a C piace

