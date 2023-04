Ai playout sarà Vis-Imolese e Alessandria-San Donato

Già fuori dai giochi per la salvezza diretta, la Vis Pesaro deve vincere per assicurarsi il fattore classifica nei playout e non cicca l'occasione. L'1-0 sulla Carrarese – comunque quarta ed esentata dal primo turno playoff – nasce sull'asse degli ex Serie A biancorossi: Valdifiori lancia e Pucciarelli scavetta su Pelagatti, palla a smarcare Aucelli che a sua volta tocca sotto su Breza per il gol vittoria. La Vis supera l'Alessandria e se la vedrà con l'Imolese e in caso di parità nel doppio confronto si salverà, in virtù del miglior piazzamento.

Un vantaggio che – nel playout contro l'Alessandria - non avrà il San Donato, che pure a sua volta fa il suo fino in fondo: cross di Russo, Sepe brucia Dimarco sul palo lungo ed ecco l'1-0 sul Fiorenzuola, comunque salvo direttamente grazie al ko dell'Alessandria col Cesena. Il risultato del Moccagatta vale la tranquillità anche alla Torres, che nel frattempo fa 1-1 con la Fermana: punizione di Urso, torre di Antonelli e Saporiti di testa per il vantaggio sardo, annullato nel finale dalla girata di Fischnaller, liberato in area da Nannelli. Chi era salva già in partenza – per gli scontri diretti vari – è l'Olbia, che chiude con l'ininfluente ko con la Lucchese: 2-0 tutto a firma Ravasio, prima a capitalizzare l'asse D'Alena-Bruzzaniti e poi, nella ripresa, con un destro a piazzarla da fuori, su un errore difensivo biancazzurro.

Lucchese ai playoff così come l'Ancona, crollata 4-0 contro una Recanatese che invece resta fuori nonostante l'aggancio al Rimini, col quale è pari negli scontri diretti ma sotto come differenza reti. Al 15° Brogni trattiene Senigagliesi lanciato in porta e si becca il rosso, indirizzando la partita. La Recanatese fatica ma rompe gli argini tra 42° e 45° con due inzuccate in 3', di Sbaffo su punizione di Alfieri e di Guidobaldi, con complicità di Vitali, su assist di Carpani. Il resto nel finale: Sbaffo per il tocco dentro di Senigagliesi, De Santis stende Giampaolo e Guadagni la risolve saltando Vitali e insaccando. E nel recupero c'è il poker di Giampaolo, lanciato in porta da Raparo: feste e applausi per una Recanati che corona col botto una salvezza in relax, che poi era l'obiettivo.