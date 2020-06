AIC: si dimette Damiano Tommasi Marco Tardelli ha presentato la sua candidatura. Le elezioni previste per marzo 2021.

AIC: si dimette Damiano Tommasi.

Damiano Tommasi non è più il presidente della Associazione Italiana Calciatori. L'ex giocatore di Roma e La Fiorita ha anticipato di qualche mese la fine del suo mandato che sarebbe terminato a novembre. Il consiglio direttivo dell'AIC ha nominato Umberto Calcagno, vice presidente vicario, per svolgere le funzioni statutarie fino alla data delle prossime elezioni. Proprio il vice di Tommasi, sarebbe tra i maggior candidati a ricoprire il ruolo di nuovo presidente, per il quale ha già presentato la candidatura anche Marco Tardelli. Le elezioni si dovrebbero tenere a marzo 2021.

I più letti della settimana: