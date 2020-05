AIC, TommasI: "Per la ripresa vogliamo un protocollo sicuro, validato, semplice ed efficace"

AIC, TommasI: "Per la ripresa vogliamo un protocollo sicuro, validato, semplice ed efficace".

" Sappiamo che il comitato tecnico-scientifico trasmetterà una nota al ministro della salute e al ministro dello sport ma non abbiamo ulteriori elementi - ha detto il presidente dell' AIC, Damiano Tommasi che continua ad avere molti dubbi sulla possibilità di riprendere la serie A". "Come AIC vogliamo un protocollo sicuro, validato, semplice, efficace. Il pensiero di tante partire da affrontare in pochi mesi - ha aggiunto Tommasi - costringerà a far funzionare tutto perfettamente per non avere intoppi. Si corre il rischio di rimettere in moto una macchina che potrebbe fermarsi subito".



I più letti della settimana: