AIC, Tommasi: "Sulla ripresa dei campionati decide il Comitato Scientifico del Governo"

Il presidente della AIC, Damiano Tommasi ribadisce che la decisione sulla ripresa dei campionati spetta solamente al comitato scientifico del Governo: "Saranno loro a stabilire se si può continuare oppure no -ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori- valuteremo come fare, ma solo se verrà dichiarato possibile da chi in questo momento ha la responsabilità della nostra salute mentre ad oggi - aggiunge Tommasi - non c'è nessuno stipendio da sospendere, ci sarà tempo e modo di prendere un accordo in base a come andrà il futuro del campionato, dico solo - ha concluso Tommasi - che non ci sono solo calciatori di serie A ma anche quelli di Lega Pro, i dilettanti e il calcio femminile. E' ora che il vertice pensi alla base".