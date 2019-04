Ajax Juve 1-1. Brillano Ronaldo e Neres

Ajax-Juventus finisce 1-1 lasciando aperta a entrambi la porta della Champions.

Cristiano Ronaldo trova il gol al 44' del primo tempo grazie a un assist di Cancelo che poi a inizio ripresa (1') disfa quanto di buona aveva fatto poco prima, facendosi rubare una palla da David Neres che dal limite calcia meravigliosamente per il meritato 1-1. Il pareggio mette le ali ai Lancieri che riprendono fiducia e vigore, che si trasformano in un pressing asfissiante e in occasioni nitide ma la palla-gol arriva sui piedi di Douglas Costa che al 40' trova il palo e non la rete.

Disordini ad Amsterdam prima della partita, con decine di tifosi bianconeri fermati con coltelli e bastoni.