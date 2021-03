Al Benelli fa festa il Matelica

Doveva essere la gara della svolta ed invece il Ravenna si fa sorprendere da un Matelica, cinico e concreto e che al Benelli raccoglie la seconda vittoria di fila. Padroni di casa che devono ancora fare a meno di Mokulu ed è un assenza pesantissima mentre Colavitto schiera i tre attaccanti, Leonetti, Peroni e Alberti. Alla prima opportunità, ospiti in vantaggio. Codromaz perde palla in uscita, ne approfitta Balestrero che serve in verticale Alberti, che prima salta in velocità Jidayi e poi infila la porta di Tomei. La replica giallorossa con il diagonale di Jidayi che non trova il bersaglio.







Ad ogni affondo, il Matelica si rende pericoloso. Destro di Leonetti ribattuto ma sulla respinta, Esposito cosi su Peroni. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Leonetti che sbaglia il penalty, calciando sul palo. Secondo tempo ed è ancora Matelica, sull'asse Balestrero - Alberti. Il possente attaccante marchigiano si libera bene ma calcio debolmente e Tomei controlla. Protesta il Ravenna per un gol annullato a Sereni. Ferretti protegge magistralmente il pallone al limite dell'area e serve l'attaccante giallorosso, fermato in fuorigioco. Dentro Cesaretti che si presenta con un colpo di testa, appena alto. Poco dopo, scontro fortuito tra Sereni e Cesaretti con quest'ultimo costretto ad uscire in barella. L'ultimo tentativo dei giallorossi al novantesimo con Marozzi che anticipa l'uscita di Cardinali ma non trova la porta avversaria.

Al Matelica basta il gol di Alberti per conquistare tre punti che valgono la zona play-off. Il Ravenna, invece, non vince da 13 giornate ed ora il fanalino di coda Arezzo ha appena 3 punti di ritardo.