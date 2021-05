PLAY-OUT SERIE C Al Bisceglie il primo round dei play-out: Paganese superata 2-1 Nei Play-Out del Girone C il Bisceglie batte la Paganese nella gara d'andata e conquista un importante vantaggio in vista del ritorno. Segnano Makota e Priola, gli ospiti accorciano con Diop ma non basta.

Il primo tempo del Bisceglie è da squadra vera e pronta a salvarsi, così come il secondo della Paganese che cerca di salvare il salvabile per giocarsi tutto al “Torre”. Primo round che, però, va ai nerazzurri allenati da Giovanni Bucaro. Vantaggio che arriva al quarto d'ora: Maimone imbuca per Mansour che non controlla bene ma involontariamente serve Makota. Destro ad incrociare potentissimo e palla che si insacca all'angolino con Baiocco immobile. Bisceglie sull'1-0 e in fiducia anche se la Paganese prova a reagire: prima è reattivo Spurio a chiudere bene su Diop e la retroguardia di casa allontana, poi Mattia cerca di sorprendere tutti da calcio di punizione defilato ma ancora Spurio è attento e chiude sul primo palo. Sull'altro versante i pugliesi sono cinici: corner di Cittadino, capitan Priola in tuffo trafigge Baiocco e firma il raddoppio. La panchina esplode di gioia e il sogno salvezza del Bisceglie si fa sempre più concreto. E potrebbe essere anche tris ma Baiocco è superlativo ad alzare in angolo il missile terra-aria di Cittadino.

Una parata che darà la giusta carica alla Paganese, in vista della ripresa. Che inizia con il gol annullato a Zanini per il fuorigioco di Guadagni che copre la visuale a Spurio. Qualche istante prima protesta ospiti per una possibile trattenuta in area ai danni di Antezza. Arriverà comunque il 2-1 degli azzurrostellati: sventagliata di Schiavino, cross al volo di Zanini per Diop che anticipa Vona e non lascia scampo all'estremo difensore del Bisceglie. I ragazzi di Raffaele Di Napoli accorciano le distanze e continuano a crederci: al 90' altra rete cancellata ai campani, questa volta di Onescu. Punito il fallo di Diop su Spurio in uscita. Finisce così, al Bisceglie ora basterà non perdere per rimanere in Serie C. La Paganese, al contrario, dovrà vincere con qualsiasi risultato.

