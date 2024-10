SERIE C Al Cabassi manca solo il gol, Carpi - Lucchese finisce 0 a 0

Carpi per sfruttare il fattore campo e festeggiare nel modo migliore il 115esimo compleanno della società emiliana. Lucchese, invece, alla ricerca di un successo che in campionato manca da quasi un mese. Il primo tentativo è un sinistro deviato di Catanese che impegna severamente il portiere Sorzi.

Al quarto d'ora, Carpi vicinissimo al vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Saporetti centra il palo a due passi dalla porta avversaria. Dalla parte opposta, protesta la Lucchese per una vistosa trattenuta in area, non ravvisata dal direttore di gara. In pieno recupero ci vuole un super intervento di Sorzi per negare a Costantino la gioia del gol. Secondo tempo, Saporetti si fa trenta metri palla al piede ma poi in inquadra la porta di Palmisani.

La palla gol più nitida arriva a 4 minuti dal novantesimo. Splendido suggerimento di Saporetti per Fall che invece di cercare la conclusione mette al centro dove Fazzi anticipa Calanca e sventa la minaccia. Al Cabassi finisce 0 a 0 e tutto sommato, è un pareggio giusto.

