Al Carpi il derby col Modena. Vince anche la Feralpi Salò

Il derby emiliano tra Carpi e Modena premia la squadra di Pochesci che non vinceva dalla seconda giornata di ritorno contro il Mantova. Bastano tre minuti per sbloccare la partita. Il gol del vantaggio arriva su calcio di rigore concesso per il fallo di Gagno su Lomolino. Sul dischetto si presenta Ghion che non sbaglia. Nella ripresa il raddoppio del Carpi al 58': corner dalla destra, batti e ribatti con la difesa del Modena che non rinvia, Marcellusi trova Venturi sul dischetto e palla all'angolo. Il definivo 3-0 ancora su calcio di rigore. Fallo di mano di Pergreffi al 75', il difensore intercetta col braccio. Ancora Ghion per la doppietta personale che vale il 3-0.

Torna alla vittoria la Feralpi Salò grazie al netto successo per 4-0 con la Virtus Verona. Padroni di casa subito in vantaggio. Dopo sei minuti sullo scambio Gavioli-Morosini, poi Gavioli allunga per il taglio di Scarsella che di destro batte Giacomel. Alla mezzora è 2-0, sul cross di Guerra, arriva il colpo di testa di Morosini che firma il raddoppio. Quattro minuti più tardi la Feralpi Salò mette i tre punti in cassaforte. Carraro ruba palla e tocca per Cerccarelli che serve un pallone perfetto a Guerra che deve solo depositare in rete. Nella ripresa il definitivo 4-0 in pieno recupero. Petrucci serve a Scarsella l'assist del poker che vale anche la personale doppietta del numero 17. Feralpi Salò che sale al sesto posto in classifica.