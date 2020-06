SERIE C Al Cesena il premio per il progetto "Per un calcio integrato" Il programma della società bianconera è stato insignito del riconoscimento quale migliore iniziativa su calcio e disabilità.

Il Cesena scrive il proprio nome nell'albo dei Grassroots Awards, i riconoscimenti istituiti dalla Uefa e destinati ai club che operano nel calcio di base. Alla società bianconera è stato conferito in particolare un premio speciale nella sezione “Miglior iniziativa su calcio e disabilità” per il progetto “Per un calcio integrato” giunto alla seconda edizione. Il Cesena è stato premiato “per aver promosso un particolare progetto – si legge nelle motivazioni – sul tema dell’inclusione dei giovani con disabilità intellettive attraverso il calcio, permettendo agli stessi ragazzi di allenarsi presso lo stadio della città al fianco d giovani atleti del settore giovanile, riuscendo così a combinare sport ed inclusione sociale”. Dopo la sperimentazione iniziata nella scorsa stagione, il programma realizzato in collaborazione con AIAC Onlus (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) e indirizzato ai ragazzi con disabilità intellettive, aveva l’obiettivo di contribuire, attraverso l’attività motoria, al benessere della persona ed allo sviluppo di alcuni valori fondamentali nella formazione caratteriale, sociale e relazionale.









