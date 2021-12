Al Chelsea la Women's FA Cup

Sullo sfondo Wembley, teatro di tutte le finali del calcio inglese e non solo. In campo Chelsea e Arsenal per la finale di FA CUP femminile. Vince la squadra di Emma Hayes per 3-0. Bastano tre minuti al Chelsea per sbloccare la partita con Fran Kirby che sfrutta un errore della difesa dell'Arsenal per infilarsi palla al piede e firmare il vantaggio. La squadra vice campione d'Europa è padrona del campo e già al 17' potrebbe raddoppiare con Kerr, conclusione sotto misura che Zinsberger respinge. Portiere ancora protagonista su Kirby, grande risposta dell'estremo difensore dell'Arsenal. Nella sfida tra Kirby e Zinsberger è ancora il portiere ad avere la meglio con un altro grande intervento. Chelsea sfortunato quando con Kerr si presenta in area di rigore, la conclusione sbatte contro la traversa. Nel primo tempo l'Arsenal è poca cosa. Arrivano le proteste per un tocco di mano di Cuthbert sull'azione di Mead. Nella ripresa il raddoppio del Chelsea con Sam Kerr che si libera sulla sinistra, entra in area per poi calciare di destro e prendere in controtempo il portiere avversario. Va vicinissima al tris Kirby con un sinistro incredibile che si stampa contro il palo. Il tris arriva al 77' ed è una magia di Sam Kerr con un tocco sotto che supera il portiere e chiude la partita. Vince il Chelsea 3-0, la squadra femminile è il terzo successo in FA Cup.