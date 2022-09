SERIE C Al comando ci sono Entella e Carrarese Liguri e toscani a punteggio pieno

Sono Entella e Carrarese le uniche due squadre a punteggio pieno nel girone B. I toscani, dopo la vittoria di Cesena, superano per 3 a 1 la Recanatese. Allo Stadio dei Marmi succede tutto nel primo tempo. Cicconi per Capello che trafigge il portiere avversario. Una manciata di minuti e l'attaccante di Dal Canto concede il bis, firmando il 2 a 0. Poco prima del riposo, la Recanatese accorcia le distanze. Sponda di Sbaffo per il diagonale vincente, firmato da Sinigagliesi. La carrarese chiude i conti ancora con Capello. L'attaccante gialloblu, prima si procura il calcio di rigore e poi dagli undici metri, realizza il 3 a 1 e la tripletta personale. Stesso punteggio ma sul campo dell'Alessandria per la Virtus Entella. Ospiti in vantaggio al Moccagatta al quarantaduesimo. Sul cross di Favale, sfortunata autorete per il difensore Checchi. Ad inizio ripresa, Galeandro di testa, ristabilisce la parità. La gioia del pareggio dura appena 8 minuti. Sinistro di Clemenza nell'angolo lontano e nulla da fare per il portiere Marietta. In contropiede il terzo gol della squadra ligure. Fa tutto Faggioli che prima salta due avversari e poi con un gran destro mette il sigillo sulla vittoria della Virtus Entella. Successo esterno anche per il San Donato Tavarnelle che espugna il campo della Torres. Ai padroni di casa bastano 6 minuti per sbloccare il risultato. Ruocco dai 20 metri per il vantaggio della Torres. Nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato. Prima il pareggio, su calcio di rigore trasformato da Russo poi il trequartista di Magrini firma il 2 a 1 e la prima vittoria tra i professionisti per la squadra toscana. Finisce in parità, 2 a 2, la sfida tra Pontedera e Ancona. Poco più di due minuti e Spagnoli porta in vantaggio i marchigiani. Ancona che sul finire di tempo trova anche il raddoppio su calcio di rigore. Dal dischetto, ancora Spagnoli per il 2 a 0. La rimonta del Pontedera comincia al 50esimo con il diagonale di Cioffi che batte Perucchini e si completa al 60esimo. Suggerimento di Petrovic per il rimorchio di Fantacci che fa 2 a 2. Poche emozioni e nessun gol in Montevarchi - Olbia. Nella formazione sarda, in campo per oltre un ora Filippo Fabbri mentre resta ancora indisponibile Nicola Nanni.

