Al Hilal e Monterrey in semifinale del Mondiale per Club

All'Al Hilal non serve nemmeno l'ingresso di Sebastian Giovinco per accedere alla semifinale del Mondiale per Club, dove se la vedrà col Flamengo. I campioni d'Asia battono 1-0 l'Esperance di Tunisi, pericoloso solo quando la pressione di Ouattara induce all'errore il portiere Almuaiouf, con Badri incapace di capitalizzare il regalo. Il resto è dell'Al Hilal: Carlos Eduardo prima inzucca fuori misura sulla sponda di Kharbin, poi viene fermato dall'uscita di Ben Cherifia. L'estremo è meno efficace quando Aldawsari la strappa a Derbali e imbecca il destro dal limite di Carrillo, Yakoubi però è attento e allontana di testa. Quindi il decisivo ingresso dell'ex Lione Gomis, che al 73° riceve il tocco al volo di Carrillo, salta Yakoubi col sombrero e infila in rete. È il gol vittoria, perché nonostante il doppio giallo a Kanno i sauditi non rischiano più, anzi sfiorano il raddoppio col piattaccio di Kharbin, pescato al centro dell'area.

Sull'altro lato del tabellone, il Liverpool si trova come avversario il Monterrey che batte 3-2 i padroni di casa dell'Al Sadd, allenati da Xavi. I messicani fuggono con una perla e una follia: la perla è della meteora milanista Vangioni, la cui bordata mancina da fuori s'insacca con la sponda del palo. La follia è di Gabi, che cerca il suo portiere da centrocampo e incanala Funes Mori verso un comodo raddoppio. L'Al Sadd quando Al Haydos crossa per l'inserimento di testa di Bounedjah, salvo poi capitolare ancora sullo spunto verticale di Gallardo: sterzata a eludere Khoukhi e assist a liberare il destro di Rodriguez, a segno con la complicità, stavolta, della traversa. All'89° Abdelkarim incrocia dalla distanza e riapre ancora i giochi, da lì alla fine però è di nuovo il Monterrey a spingere e sfiorare il poker con Gallardo, spinto in angolo dal tuffo di Al Sheeb.