WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE Al Lione il derby di Champions Donne con il PSG Bayern e Barcellona prenotano la semifinale, vince 2-1 il Chelsea contro il Wolfsburg.

Al Lione il derby di Champions Donne con il PSG.

Il derby francese di Champions League lo vince il Lione. La squadra campione in carica si è imposta sul campo del Paris Saint-Germain 1-0. Primo tempo equilibrato al Parco dei Principi, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di partenza. Anche la ripresa è sulla falsa riga della prima frazione di gara. Tipica partita decisa da un episodio che arriva a cinque minuti dal 90'. Paredes rinvia la palla di prima intenzione, la sfera tocca il braccio della compagna Formiga. L'arbitro decide per il calcio di rigore tra le proteste della squadra di casa. Ci sono più di un dubbio. Sul dischetto si presenta il capitano Wendie Renard che non sbaglia. Gara di andata dei quarti che va al Lione. Resta comunque molto aperta la sfida.

E' già in cassaforte il passaggio del turno per il Bayern Monaco che supera 3-0 il Rosengard. Nel primo tempo le tedesche la sbloccano dopo 9 minuti per Linda Dallman. L'ex centrocampista dell'Essen lascia partire un tiro dal limite che s'infila alle spalle di Labbe. Prima della fine di tempo c'è anche il raddoppio del Bayern con Klara Bühl, mancino a incrociare che vale il 2-0. Nella ripresa le tedesche la chiudono con Lineth Beerensteyn che vince un primo rimpallo e poi ribadisce in rete nonostante la deviazione del portiere. Nelle altre due partite prenota la semifinale il Barcellona che supera il Manchester City 3-0 sul Brianteo di Monza, più aperta Chelsea – Wolfsburg. La squadra inglese s'impone a Budapest 2-1. Gare di ritorno tra il 31 marzo e il primo aprile. Finalissima a Goteborg il 16 maggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: