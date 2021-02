SERIE C Al Modena non basta il pari per il primato Nell'anticipo contro la Triestina solo 1-1 in rimonta

Il Modena domina a lungo, ma a lungo anche rincorre. La rimedia, non la ribalta e assalto al primo posto addio. Subito canarini incisivi, mandrakata di Sodinha, Spagnoli alza il lob che si appoggia sulla traversa. Avvio a tutto Modena, Bearzotti da fuori, Offredi controlla. E poi arriva un'altra bella occasione. Mignanelli la mette, Spagnoli stacca ma non la schiaccia. Segnali da Trieste con l'esternaccio a salve di Brivio, ma occorre aspettare un altro po' per il primo intervento di Gagno. L'azione confusa e rimpallata viene chiusa da Giorico fermato dal portiere. E il tempo si chiude con l'ultima idea modenese, una sberla di Gerli che fa volare Offredi in angolo. Ripresa e vantaggio a sorpresa degli ospiti. Dall'angolo Tartaglia prende l'anticipo e fa secco Gagno sul primo palo. Il Modena accusa, la reazione è concitata, ma confusa. Corradi scegli la forza e viene murato. Ancora Modena, Offredi esce a tamponare su Spagnoli che vistosi chiuso scarica Corradi. Alto. Quando tira ormai una brutta aria di sconfitta, il figliol prodigo Luppi, ritornato in gialloblu, bagna il suo debutto con un gol che evita la sconfitta, ma non basta per l'attacco al primato.

