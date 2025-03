Al Neri il Rimini non passa sbatte sui pali e vince il Gubbio

Rimini - Gubbio

Al Neri va in scena ormai quella che si può definire una classicissima per la serie C. Innumerevoli le volte che si sono incrociate Rimini e Gubbio. I biancorossi vogliono e devono sfatare l'ormai cronico tabù Neri, la squadra di Buscè da sempre l'impressione di trovarsi meglio in trasferta. C'è anche un po' di sfortuna quando Parigi centra in pieno la traversa su invito di Longobardi. Ma non è finita perchè dopo la gran parata di Venturi sul solito Giacomo Parigi, c'è ancora il palo a salvare Venturi, l'ultimo tocco è del compagno di squadra Stramaccioni, sarebbe stato autogoal ma si resta sullo 0-0. Ritmi che non fanno strappare i capelli a nessuno, ci sono invece errori come il retropassaggio che causa un calcio di punizione pericoloso: Parigi tocca per Cioffi, sfera sul fondo. Senza altri sussulti e senza preavvisi si arriva così al minuto 73 quando Maisto lavora un gran pallone e lo serve di giustezza all'accorrente Iaccarino, destro potente e preciso e Vitali è battuto. Gubbio in vantaggio. Qui sbandano i biancorossi ancora Iaccarino con il sombrero dopo l'uscita di testa di Vitali, salvataggio sulla linea ma sarebbe stato troppo. Il Rimini non riesce proprio a segnare davanti ai propri tifosi sempre Parigi ad un passo dal pareggio ma c'è ancora super Venturi poi Malagrida spara alto. Minuto 81 neanche il pubblico crede a quello che sta per vedere, ossia il terzo palo ancora con Parigi, ci vorrebbe l'esorcista. Nel finale è il turno di Cinquegrano a sfiorare ancora un pareggio che sarebbe anche stato stretto ai biancorossi, ma nulla, la porta del Gubbio resta intonsa. Al Romeo Neri di Rimini, Gubbio – Rimini 1-0.