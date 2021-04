SERIE C Al Padova basta un rigore di Chiricò Battuto 1-0 un ottimo Gubbio

Il Gubbio si fa preferire a lungo al Padova, che poi la risolve con l'assolo del violinista Chiricò e cos' la marcia in vetta riprende. Ospiti di più e meglio su un campo che l'acquazzone ha appesantito. Prima parte quasi tutta ospite, Sainz Maza fa tremare l'Euganeo. I padroni di casa faticano e affidano all'estro compatto e scapigliato di Chiricò ogni idea offensiva. Qui il fantasista fermato in angolo. Ancora Gubbio, Hamlili come a beach soccer se la alza e tira, Fosbury di Dini in angolo. E prima dell'intervallo è ancora la Dini airlines ad alzarsi in volo sul mobilissimo Hamlili.

Una ripresa di pozzanghere, fegato e talento. Gomez di testa nell'angolino protetto ancora da Dini. Il Padova dipende dal suo fromboliere, Chiricò scherza con la difesa umbra e invita Firenze alla festa, ma il compagno non trova il modo di deviarla dentro. Allora Chiricò decide di fare le pentole e anche i coperchi, tutto da solo. Ferrini lo sopprime a centro area e l'ex Lecce si presenta dal dischetto a mascherare i problemi di una capolista col fiato corto. Il Gubbio che meritava di più non ha la forza di rialzarsi e alla fine a far festa sono quelli di Mandorlini.

